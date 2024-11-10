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Чумич: могу представить, что в конце карьеры Влахович приедет поиграть в Россию

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Форвард "Рубина" Никола Чумич оценил вероятность переезда нападающего "Ювентуса" Душана Влаховича в РПЛ.
Фото: Getty Images
"Думаю, сейчас этого никто не знает. Но да, такое вполне может быть. Могу представить, что в конце карьеры Душан приедет поиграть в Россию. Но мы с ним о РПЛ не разговаривали", - цитирует Чумича "Чемпионат".

Вингер сборной Сербии Никола Чумич выступает в "Рубине" с осени прошлого года. За его трансфер казанцы заплатили сербской "Войводине" 1.5 миллиона евро. В текущем сезоне на счету Чумича 20 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых он оформил 1+1 по системе гол+пас.

Душан Влахович защищает цвета туринского "Ювентуса" с января 2022-го года. За его переход "старая синьора" заплатила "Фиорентине" 83.5 миллиона евро. В текущем сезоне на его счету 9 голов и 1 голевая передача в 16-ти матчах Серии А и Лиги Чемпионов.

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