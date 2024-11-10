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Дзюба: очень жду матча со "Спартаком". Мне не много осталось, стараюсь наслаждаться такими играми

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Форвард "Акрона" Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча со "Спартаком" в 15-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Акрон" ВКонтакте
"Очень жду встречи со "Спартаком". Посмотрел дерби, они потратили немало эмоций. Так что - да, это будет интересный матч. Хотелось бы выйти в старте. Надеюсь, что всё доказал. Я уже много раз говорил, мне не так много осталось, поэтому я стараюсь наслаждаться такими матчами", - цитирует Дзюбу "Матч ТВ".

Московский "Спартак" примет на своем поле "Акрон" в матче 15-го тура чемпионата России. Игра пройдет 10-го ноября. Воспитанник "Спартака" Артем Дзюба выступает в составе "Акрона" с осени текущего года. К клубу из Тольятти нападающий присоединился в статусе свободного агента.

В первых 6-ти матчах за "Акрон" Артем Дзюба оформил 2+3 по системе гол+пас. Команда занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ с 16-ю очками в 14-ти матчах. "Спартак" идет 5-м. В активе красно-белых 25 набранных очков.

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