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Ледяхов: "Спартак" является определенным раздражителем для Дзюбы, ему хочется забить

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Экс-игрок "Спартака" Игорь Ледяхов высказался о предстоящем матче 15-го тура РПЛ между красно-белыми и "Акроном".
Фото: ФК "Акрон"
"Какой у Дзюбы может быть зуб на "Спартак"? Он ушёл давно, прошло много времени. Определенным раздражителем для Артёма "Спартак" является, конечно, хочется забит. Но сейчас он играет, забивает и получает удовольствие. Не важно, против кого", - цитирует Ледяхова "Чемпионат".

Сегодня, 10-го ноября, московский "Спартак" на своем поле сыграет с тольяттинским "Акроном" в 15-м туре Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 15:15 по московскому времени. После 14-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на 5-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 25-ю набранными очками. Тольяттинцы занимают 9-е место с 16-ю очками в своем активе.

В текущем сезоне Артем Дзюба провел за "Акрон" во всех турнирах 7 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 3 результативные передачи.

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