"Понятное дело, непросто, но всё равно, после того, что столько раз не пускали меня… Я думаю, воздастся в очень скором времени. Потому что за чёрной полосой всегда следует белая. Мы же "Торпедо"!" — приводит слова Солдатенко официальный сайт "Торпедо".
Напомним, московское "Торпедо" исключили из РПЛ по решению заседания КДК РФС на фоне коррупционного скандала. Сообщалось, что функционеры клуба Леонид Соболев и Валерий Скородумов обвинялись в подкупе арбитра. По итогам сезона-2024/25 чёрно-белые заняли второе место в Первой лиге сезона-2024/2025, что обеспечило им выход в Российскую Премьер-Лигу.
Ранее Солдатенко упустил четыре возможности сыграть в высшей лиге. Дважды до стыковых матчей не допускали "Аланию", в составе которой играл голкипер. В прошедшем сезоне Солдатенко выступал за "Черноморец", который также не был допущен в элитный дивизион из-за проблем со стадионом.
Вратарь "Торпедо" – об исключении команды из РПЛ: воздастся в скором времени
Вратарь "Торпедо" Ростислав Солдатенко высказался о том, как переживает исключение команды из Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Торпедо Москва"