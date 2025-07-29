"Раз Роша хочет уйти из ЦСКА – смысла держать его нет. Да, это лидер. Но поэтому нельзя допустить, чтобы лидер клуба превратился в его якорь. А глобально – пускай ЦСКА отпускает бразильца, на скамейке есть старательный Лукин, он кандидат в сборную России. Так что отсутствия Роши через пять туров, тем более в выстроенной системе, мы уже не заметим", — приводит слова Созина "Чемпионат".
Ранее сообщалось, что бразильский защитник армейцев Роша близок к переходу в "Аль-Джазиру". Известно, что игрок уведомил руководство ЦСКА о намерении активировать опцию выкупа контракта с целью трансфера в клуб из ОАЭ. Роша присоединился к московской команде в сентябре 2022 года, перейдя из португальского "Портимоненсе". Сумма сделки составила 2 миллиона евро. За это время он провёл 105 матчей в составе армейцев, залив семь мячей и отдав девять голевых передач.
Созин: отсутствие Роши в ЦСКА через пять туров мы уже не заметим
Футбольный эксперт Андрей Созин заявил, что уход бразильского защитника Виллиана Роши из ЦСКА не скажется на результатах команды.
Фото: ПФК ЦСКА