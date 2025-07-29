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Стало известно, когда Жедсон прибудет в расположение "Спартака"

Полузащитник «Бешикташа» Жедсон Фернандеш должен прилететь в Россию сегодня, 29 июля.
Фото: ФК "Бешикташ"
Об этом сообщает Metaratings.ru. Отмечается, что если случится непредвиденная ситуация, то прилёт футболиста сдвинется на сутки.

Ранее стало известно, что «Бешикташ» и московский «Спартак» согласовали между собой переход 26-летнего футболиста.

В минувшем сезоне португалец принял участие в 34 матчах турецкой Суперлиги, в которых забил семь голов. Контракт Фернандеша с «Бешикташем» рассчитан до лета 2027 года. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет 18, 1 млн евро.

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