"В Краснодар приедет официальная сборная Брунея. Все игроки — профессионалы и играют в клубах нашей премьер-лиги. Что касается принца Фаика Болкиаха, то маловероятно, что он приедет в Россию, у него есть дела", - цитирует Картиену Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация, что сборная Брунея отправит в Россию свою вторую команду. Напомним, что товарищеский матч состоится 15-го ноября в Краснодаре. 19-го числа команда Валерия Карпина также сыграет с Сирией, встреча состоится в Волгограде.
Напомним, что в октябре РФС не смог найти соперника для национальной команды России, футболисты сборной провели открытую тренировку для болельщиков, а после отправились в расположение клубов.
В Брунее заявили, что на матч с Россией приедет официальная сборная страны
Руководитель отдела соревнований ассоциации футбола Брунея Эммиелия Картиена заявил, что в Россию приедет официальная сборная Брунея.
Фото: ФИФА