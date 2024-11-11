"По игре, конечно, мы потеряли два очка. Мы не сразу адаптировались к полю, к погоде. Не хотим искать оправданий, выходили с настроем на победу. Все разочарованы, что потеряли два очка. Знал ли, куда будет бить Даку? Это невозможно знать. Я предполагал. У меня был план, и я его придерживался", - цитирует Агкацева "Матч ТВ".
"Рубин" принимал на своем поле "Краснодар" в заключительном матче первого круга чемпионата России. Игра завершилась результативной ничьей. На гол вингера "Рубина" Николы Чумича своим голом ответил опорник "Краснодара" Александр Черников. На 31-й минуте Станислав Агкацев отразил удар нападающего "Рубина" Мирлинда Даку с пенальти и не позволил ему сделать счет 2:0.
После 15-ти туров "Краснодар" с 37-ю очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. Отрыв от занимающего 2-е место "Зенита" составляет 1 очко. "Рубин" с 19-ю очками располагается на 7-й строчке.
"У меня был план, и я его придерживался". Агкацев прокомментировал отбитый пенальти в игре с "Рубином"
Вратарь "Краснодара" Станислав Агкацев прокомментировал ничью своей команды с "Рубином" (1:1) в 15-м туре РПЛ.
Фото: официальный сайт "Краснодара"