10-го ноября московский "Спартак" официально объявил об уходе португальского специалиста Томаша Амарала с поста спортивного директора клуба. Его место может занять бывший футболист "Спартака" Дмитрий Попов. Сообщается, что предпочтительной кандидатурой на роль спортивного директора команды Дмитрия Попова делает его опыт и хорошее знание латиноамериканского рынка.
Дмитрий Попов уже дважды выполнял роль спортивного директора красно-белых - с сентября 2008-го по октябрь 2016-го года и с ноября 2020-го по август 2021-го года. По данным СМИ, руководство московского "Спартака" планирует определиться с новым спортивным директором до конца ноября.
Источник: "Евро-футбол"
Дмитрий Попов может стать новым спортивным директором "Спартака" после ухода Томаша Амарала
Экс-футболист "Спартака" Дмитрий Попов является кандидатом на должность спортивного директора красно-белых.
Фото: официальный сайт "Спартака"