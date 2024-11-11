"Не думаю, что в РПЛ появилось расслоение между верхом и низом таблицы. Такие очковые разрывы — это временное явление. Особого ничего такого нет. Посмотрите, в предыдущем туре почти все лидеры отскочили, кроме "Спартака". Все с лидерами бьются. Так что расслоения нет", - приводит слова Наумова Legalbet.
15-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 прошёл 9-10 ноября. В его рамках "Краснодар" сыграл вничью с казанским "Рубином" (1:1), петербургский "Зенит" обыграл грозненский "Ахмат" (2:1), московский "Локомотив" оказался сильнее воронежского "Факела" (2:1), московское "Динамо" победило у нижегородского "Пари НН" (3:1), московский "Спартак" взял вверх над тольяттинским "Акроном" (4:0), московский ЦСКА одержал победу над самарскими "Крыльями Советов" (2:1).
Наумов: в 15-м туре РПЛ почти все лидеры отскочили, кроме "Спартака"
Бывший президент московского "Локомотива" Николай Наумов прокомментировал очковый разрыв, который образовался между шестым и седьмым местом в турнирной таблице РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"