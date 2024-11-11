"Лучший игрок "Зенита" в первом круге — Барриос. Хотел бы отметить его. Он проводит чемпионат очень стабильно, надёжно, как он это и умеет. Что касается других лидеров, то у них были спады. Я имею ввиду Вендела, Клаудиньо, а Глушенков, к сожалению, получил травму. Кассьерра ещё не вышел на тот уровень, который от него ждут. К линии обороны тоже есть вопросы. Поэтому опорная зона была более стабильной", - приводит слова Радченко Legalbet.
Вилмар Барриос является игроком петербургского "Зенита" с февраля 2019 года, когда его за 15 млн евро выкупили у аргентинского клуба "Бока Хуниорс". Действующее соглашение 31-летнего футболиста с клубом рассчитано на срок до 30 июня 2027 года.
В текущем сезоне колумбийский полузащитник в общей сложности принял участие в 19 официальных матчах, в которых получил три жёлтые карточки, а результативными действиями не отметился.
Петербургский "Зенит" по итогам первого круга Российской Премьер-Лиги, набрав за 15 матчей 36 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет одно очко.
Радченко назвал Барриоса лучшим игроком "Зенита" в первом круге РПЛ
Бывший нападающий "Зенита" Дмитрий Радченко оценил выступления футболистов петербургского клуба в первом круге Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25.
Фото: ФК "Зенит"