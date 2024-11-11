"Последнее место — очень плохо. Но руководство найдет выход, как это исправить. Думаю, что если все игроки восстановятся после травм и клуб точечно усилится зимой, то сделать это будет можно. Не думаю, что клуб в мое отсутствие провалит работу на трансферном рынке. У команды есть костяк, а для точечных усилений есть тренер. Проблем быть не должно", - приводит слова Андреева "СЭ".
В 15-ти турах Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 футбольный клуб "Оренбург" одержал 1 победу, потерпел 9 поражений и 5 раз сыграл вничью (разница мячей 16:30). Тем самым, "Оренбург" набрал 8 очков, с которыми занимает последнее, шестнадцатое место в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от двенадцатого места, которое обеспечивает сохранение команды в РПЛ, составляет 4 очка.
В начале октября в "Оренбурге" произошла тренерская перестановка: вместо испанского специалиста Давида Деограсии южноуральский клуб возглавил босниец Владимир Слишкович.
Андреев: руководство "Оренбурга" найдет выход, как подняться с последнего места в РПЛ
Бывший спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев поделился своим мнением о перспективах клуба подняться с последнего места в турнирной таблице РПЛ.
Фото: ФК "Оренбург"