"Я вообще положительно отношусь. Потому что я сам просил президента Кэмерону Ли дать гражданство. Президент меня поддержал. С этого сезона Кэмерон Ли выступает как российский хоккеист. Ничего в этом плохого нет. Бояться этого не надо. Это только повышает конкуренцию. Лучше будут бегать наши, коренные!", - приводит слова Дегтярёва "СЭ".
Дуглас Сантос указом Президента Российской Федерации был принят в российское гражданство 21 октября. Позднее из ФИФА пришло подтверждение, что защитник петербургского "Зенита" не будет считаться легионером в матчах Российской Премьер-Лиги.
Дуглас Сантос является игроком "Зенита" с июля 2019 года, когда его за 14 млн евро выкупили у немецкого "Гамбурга". Его действующее соглашение с петербургским клубом рассчитано на срок до 30 июня 2027 года с возможностью его продления на еще один сезон. В текущем сезоне 30-летний бразилец в общей сложности принял участие в 20 официальных матчах, в которых отдал 4 голевые передачи.
Министр спорта РФ Дегтярев - о натурализации Дугласа Сантоса: положительно отношусь. Наши, коренные, лучше будут бегать!
Министр спорта России Михаил Дегтярев поделился своим мнением о возможности выступления защитника петербургского "Зенита" Дугласа Сантоса в составе сборной России.
Фото: ФК "Зенит"