"Зависит от того, находится ли команда на сборе перед матчем или нет. Понятно, что если заехали на базу, этого нет. А если человек вне команды, как тренер может знать, кто занимался, а кто не занимался? Мой подход — я не знаю, плохо это или хорошо. Это надо спрашивать Дзюбу", - приводит слова Божовича "РБ Спорт".
Миодраг Божович на данный момент является главным тренером иранского клуба "Эстеглаль Хузестан". В период с 2008 до 2022 годы черногорский специалист работал в чемпионате России и был наставником в таких командах, как пермский "Амкар", ФК "Москва", московское "Динамо", "Ростов", московский "Локомотив", тульский "Арсенал", самарские "Крылья Советов". Тем самым, Божович установил рекорд среди иностранных тренеров в по количеству возглавляемых клубов РПЛ (7) и по числу проведённых сезонов (11).
Божович: не знаю, секс перед матчем - это плохо или хорошо. Надо спрашивать Дзюбу
Футбольный тренер Миодраг Божович рассказал, разрешает ли футболистам заниматься сексом перед матчами.
Фото: ФК "Крылья Советов"