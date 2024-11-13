- В этом сезоне стабильно играет Вендел. Он является определяющим футболистом "Зенита". Тот же Кассьерра хорошо играет, но выделяется в меньшей степени. Однако вокруг Вендела строится всё и вся, - передает слова Канищева "Чемпионат".
Вендел является игроком клуба с берегов Невы с 2020 года. Всего футболист провел за сине-бело-голубых 140 матчей во всех соревнованиях, забил 21 гол и сделал 34 голевые передачи.
В этом сезоне 27-летний бразилец выходил на поле в составе "Зенита" в 17 матчах во всех турнирах, дважды поразил ворота соперников и 11 раз ассистировал партнерам. Трудовой договор футболиста с клубом действует до июня 2028 года.
Экс-игрок "Зенита" Канищев: вокруг Вендела строится всё, он определяющий игрок команды
Александр Канищев, в прошлом выступавший за "Зенит", оценил игру хавбека петербургской команды Вендела.
Фото: ФК "Зенит"