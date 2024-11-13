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Глушаков: Бонгонда должен знать, кто такой Титов

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Экс-игрок "Спартака" Денис Глушаков заявил, что Тео Бонгонда должен знать, кто такой Егор Титов.
Фото: ФК "Спартак"
"Бонгонда должен знать, кто такой Титов. Покажите ему матчи Лиги чемпионов УЕФА, как он играл в составе "Спартака". Конечно, иностранцам сложно знать российских футболистов-легенд. Но каких-то должны знать", - цитирует Глушакова Legalbet.

Ранее нападающий красно-белых Тео Бонгонда заявил, что не знает, кто такой Егор Титов и Артем Дзюба. Напомним, что конголезец присоединился к красно-белым в 2023 году, нападающий провел за московский клуб во всех турнирах 53 матча и записал на свой счет 12 забитых мячей и 4 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 5 миллионов евро.

После 15-ти сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на 5-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 28 набранных очков.

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