- Игру и результат "Динамо" в этом сезоне можно описать одним словом - нестабильность. У команды был период, когда теряли очки с соперниками, где 100 процентов нужно было выигрывать, чтобы бороться за самые высокие места, - передает слова Кирьякова "Чемпионат".
Кирьяков также добавил, что динамовцы хорошо играют в атаке и забивают много мячей, однако нужно думать и об оборонительных действиях.
"Динамо" под руководством Марцела Лички набрало 30 очков и идет на четвертой строчке в таблице. В следующем туре бело-голубые в гостях встретятся с воронежским "Факелом", матч пройдет 24 ноября, начало встречи запланировано на 16:30 мск.
Напомним, в первом четвертьфинальном матче Кубка России "Динамо" дома уступило "Локомотиву" со счетом 1:2. Ответная игра пройдет 28 ноября.
Кирьяков одним словом описал игру "Динамо" в этом сезоне
Сергей Кирьяков, бывший футболист столичного "Динамо", высказался о выступлении бело-голубых в текущем сезоне.
Фото: Официальный сайт РПЛ