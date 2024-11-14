"У "Зенита" был момент в своё время, когда клуб забрал Семака, Ансальди и Бухарова из "Рубина", который тогда лидировал. Эти игроки не нужны были позарез, а надо было просто ослабить соперника. Если насыпят денег Кордобе, то ему не будет равноценной замены. Он один из лучших нападающих в РПЛ и полностью адаптирован к чемпионату", - сказал Сафонов.
По итогам 15 туров "Краснодар" возглавляет турнирную таблицу российского чемпионата, набрав 37 очков, петербургский "Зенит" идет на втором месте, разница между командами составляет одно очко.
Колумбийский форвард "быков" Джона Кордоба входит в тройку лучших бомбардиров РПЛ, забив восемь мячей в 11 играх, на его счету также пять голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 14 миллионов евро, контракт с краснодарским клубом действует до июня 2027 года.
Источник: Metaratings
Агент Сафонов допустил, что "Зенит" может ослабить "Краснодар", купив Кордобу
Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о борьбе за чемпионский титул между "Зенитом" и "Краснодаром".
Фото: ФК "Краснодар"