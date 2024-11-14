"Шестое место в РПЛ — это плохо для ЦСКА. Валерий Георгиевич Газзаев постоянно говорит, что ЦСКА должен быть в лидерах. У команды всё есть, чтобы быть наверху таблицы. Теперь очень важно, как пройдёт второй круг. Но пока не вижу каких-то плюсов в игре ЦСКА — команда продолжает играть так же, как в прошлом сезоне", - цитирует Тарханова "Чемпионат".
После 15-ти сыгранных туров московский ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 27 набранных очков. В 16-м туре Российской Премьер-Лиги "армейцы" примут на своем поле "Ростов", который на данный момент занимает 8-е место в турнирной таблице с 17-ю очками в своем активе.
Напомним, что Марко Николич возглавил московский ЦСКА этим летом, сменив на посту главного тренера Владимира Федотова. Ранее Николич работал в московском "Локомотиве". ЦСКА на выезде сыграл в безголевую ничью с казанским "Рубином" в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.
Тарханов: у ЦСКА всё есть, чтобы быть наверху таблицы
Российский тренер Александр Тарханов высказался о текущих результатах московского ЦСКА.
Фото: ФК "Урал"