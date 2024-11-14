Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Казахстан
0 - 2 0 2
Австрия2 тайм
Армения
20:00
Фарерские островаНе начат
Греция
22:45
АнглияНе начат
Северная Македония
22:45
ЛатвияНе начат
Ирландия
22:45
ФинляндияНе начат
Словения
22:45
НорвегияНе начат
Бельгия
22:45
ИталияНе начат
Франция
22:45
ИзраильНе начат

Тарханов: у ЦСКА всё есть, чтобы быть наверху таблицы

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Российский тренер Александр Тарханов высказался о текущих результатах московского ЦСКА.
Фото: ФК "Урал"
"Шестое место в РПЛ — это плохо для ЦСКА. Валерий Георгиевич Газзаев постоянно говорит, что ЦСКА должен быть в лидерах. У команды всё есть, чтобы быть наверху таблицы. Теперь очень важно, как пройдёт второй круг. Но пока не вижу каких-то плюсов в игре ЦСКА — команда продолжает играть так же, как в прошлом сезоне", - цитирует Тарханова "Чемпионат".

После 15-ти сыгранных туров московский ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 27 набранных очков. В 16-м туре Российской Премьер-Лиги "армейцы" примут на своем поле "Ростов", который на данный момент занимает 8-е место в турнирной таблице с 17-ю очками в своем активе.

Напомним, что Марко Николич возглавил московский ЦСКА этим летом, сменив на посту главного тренера Владимира Федотова. Ранее Николич работал в московском "Локомотиве". ЦСКА на выезде сыграл в безголевую ничью с казанским "Рубином" в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

ЦСКА
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится