"Я сейчас после травмы. Для меня сейчас самое главное — это набирать кондиции и выйти на пик своей формы. На данном этапе о других командах и речи быть не может. Я счастлив в "Ростове" и хочу приносить пользу этому клубу", - цитирует Голенкова "СЭ".
В текущем сезоне Егор Голенков провел за "Ростов" во всех турнирах 16 матчей и записал на свой счет 5 забитых мячей и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 2,5 миллионов евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до конца 2026 года.
После 15-ти сыгранных туров команда Валерия Карпина располагается на 8-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 17-ю набранными очками. В 16-м туре чемпионата России южане сыграют на выезде с московским ЦСКА, который занимает шестое место.
Голенков: я счастлив в "Ростове" и хочу приносить пользу этому клубу
Нападающий "Ростова" Егор Голенков ответил на вопрос о своем возможном переходе в другой клуб.
Фото: ФК "Ростов"