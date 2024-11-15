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Голенков: я счастлив в "Ростове" и хочу приносить пользу этому клубу

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Нападающий "Ростова" Егор Голенков ответил на вопрос о своем возможном переходе в другой клуб.
Фото: ФК "Ростов"
"Я сейчас после травмы. Для меня сейчас самое главное — это набирать кондиции и выйти на пик своей формы. На данном этапе о других командах и речи быть не может. Я счастлив в "Ростове" и хочу приносить пользу этому клубу", - цитирует Голенкова "СЭ".

В текущем сезоне Егор Голенков провел за "Ростов" во всех турнирах 16 матчей и записал на свой счет 5 забитых мячей и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 2,5 миллионов евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до конца 2026 года.

После 15-ти сыгранных туров команда Валерия Карпина располагается на 8-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 17-ю набранными очками. В 16-м туре чемпионата России южане сыграют на выезде с московским ЦСКА, который занимает шестое место.

Егор Голенков
Ростов
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