"В Брунее большая часть игроков – непрофессионалы. Футбол – не основная работа, у нас есть и другая. У нас есть двое полицейских, четверо военных. Все они играют в чемпионате Брунея. Я работаю в правительстве Брунея. Министерство внутренних дел", - цитирует Салеха Sports.ru
Сегодня, 15-го ноября, сборная России проведет товарищескую встречу с национальной командой Брунея, матч состоится на домашнем стадионе футбольного клуба "Краснодар", стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.
Напомним, что команда Валерия Карпина также проведет товарищеский матч с Сирией, встреча состоится в Волгограде, 19-го ноября. В 2024 году национальная команда России одержала победу над Сербией, Вьетнамом и Белоруссией с общим счетом 11:0. Сообщалось, что в 2025 году сборная России может сыграть с Шри-Ланкой и Сенегалом.
Капитан сборной Брунея: у нас большая часть игроков – непрофессионалы. В составе есть полицейские и военные
Капитан сборной Брунея Азван Мухамад Салех высказался о составе своей национальной команды.
Фото: Sports.ru