Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Кипр
20:00
ЛитваНе начат
Дания
22:45
ИспанияНе начат
Португалия
22:45
ПольшаНе начат
Шотландия
22:45
ХорватияНе начат
Люксембург
22:45
БолгарияНе начат
Северная Ирландия
22:45
БеларусьНе начат
Сан-Марино
22:45
ГибралтарНе начат
Румыния
22:45
КосовоНе начат
Швейцария
22:45
СербияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
19:00
БрунейНе начат

Семшов: "Динамо" в чемпионской гонке и будет до конца сезона бороться за золото

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-игрок сборной России Игорь Семшов высказался о московском "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
"Динамо" в чемпионской гонке и будет до конца сезона бороться за золото. Я думаю, что состав позволяет и условия позволяют претендовать на первое место", - цитирует Семшова "РБ Спорт".

После 15-ти сыгранных туров московское "Динамо" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 30 набранных очков. В 16-м туре чемпионата России бело-голубые сыграют на выезде с воронежским "Факелом", который занимает 14-е место с 12-ю очками.

Напомним, что команда Марцела Лички уступила московскому "Локомотиву" в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:2.

Динамо
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится