"Динамо" в чемпионской гонке и будет до конца сезона бороться за золото. Я думаю, что состав позволяет и условия позволяют претендовать на первое место", - цитирует Семшова "РБ Спорт".
После 15-ти сыгранных туров московское "Динамо" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 30 набранных очков. В 16-м туре чемпионата России бело-голубые сыграют на выезде с воронежским "Факелом", который занимает 14-е место с 12-ю очками.
Напомним, что команда Марцела Лички уступила московскому "Локомотиву" в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:2.
Семшов: "Динамо" в чемпионской гонке и будет до конца сезона бороться за золото
Экс-игрок сборной России Игорь Семшов высказался о московском "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"