"Если будет предложение от "Спартака" или возможность сыграть с российскими командами, мы готовы. В первую очередь, хотелось бы, конечно, сыграть со "Спартаком". Мы постараемся организовать эти матчи, если будет возможность", - цитирует Чебану "Матч ТВ".
Напомним, что экс-игрок "Спартака" Квинси Промес на данный момент выступает за дубайский "Юнайтед", нападающий забил два мяча в составе нового клуба. Ранее голландец был приговорен судом Амстердама к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотиков.
После 15-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 28-ю набранными очками. В 16-м туре Российской Премьер-Лиги красно-белые сыграют на своем поле с московским "Локомотивом".
Гендир дубайского "Юнайтед", за который выступает Промес, заявил, что клуб хотел бы сыграть со "Спартаком" зимой
Генеральный директор дубайского "Юнайтед" Илия Чебану заявил, что клуб хотел бы сыграть с московским "Спартаком" во время зимней паузы.
Фото: ФК "Дубай Юнайтед"