Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Кипр
20:00
ЛитваНе начат
Дания
22:45
ИспанияНе начат
Португалия
22:45
ПольшаНе начат
Шотландия
22:45
ХорватияНе начат
Люксембург
22:45
БолгарияНе начат
Северная Ирландия
22:45
БеларусьНе начат
Сан-Марино
22:45
ГибралтарНе начат
Румыния
22:45
КосовоНе начат
Швейцария
22:45
СербияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
19:00
БрунейНе начат

Гендир дубайского "Юнайтед", за который выступает Промес, заявил, что клуб хотел бы сыграть со "Спартаком" зимой

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Генеральный директор дубайского "Юнайтед" Илия Чебану заявил, что клуб хотел бы сыграть с московским "Спартаком" во время зимней паузы.
Фото: ФК "Дубай Юнайтед"
"Если будет предложение от "Спартака" или возможность сыграть с российскими командами, мы готовы. В первую очередь, хотелось бы, конечно, сыграть со "Спартаком". Мы постараемся организовать эти матчи, если будет возможность", - цитирует Чебану "Матч ТВ".

Напомним, что экс-игрок "Спартака" Квинси Промес на данный момент выступает за дубайский "Юнайтед", нападающий забил два мяча в составе нового клуба. Ранее голландец был приговорен судом Амстердама к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотиков.

После 15-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 28-ю набранными очками. В 16-м туре Российской Премьер-Лиги красно-белые сыграют на своем поле с московским "Локомотивом".

Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится