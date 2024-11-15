"Я бы по поводу приглашения Дзюбы в сборную разговаривал с РФС. Сборная — это лицо страны. У многих есть свои личные рекорды — и что, теперь всех в сборную приглашать? В национальной команде должны быть самые готовые, самые перспективные, самые лучшие. Не для рекордов она", - цитирует Булыкина "СЭ".
Ранее Артем Дзюба в интервью заявил, что хотел бы вернуться в сборную России, чтобы забить гол и стать рекордсменом национальной команды по этому показателю. На данный момент нападающий забил за Россию 30 мячей, столько же у Александра Кержакова, который уже завершил карьеру профессионального игрока.
В текущем сезоне Артем Дзюба провел за тольяттинский "Акрон" во всех турнирах 8 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 3 результативные передачи. Контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2025 года.
Булыкин - о Дзюбе: в сборной России должны быть лучшие - она не для рекордов
Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о возможном вызове Артема Дзюбы в состав национальной команды России.
Фото: ФК "Акрон"