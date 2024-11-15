Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Кипр
20:00
ЛитваНе начат
Дания
22:45
ИспанияНе начат
Португалия
22:45
ПольшаНе начат
Шотландия
22:45
ХорватияНе начат
Люксембург
22:45
БолгарияНе начат
Северная Ирландия
22:45
БеларусьНе начат
Сан-Марино
22:45
ГибралтарНе начат
Румыния
22:45
КосовоНе начат
Швейцария
22:45
СербияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
4 - 0 4 0
БрунейПерерыв

Булыкин - о Дзюбе: в сборной России должны быть лучшие - она не для рекордов

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о возможном вызове Артема Дзюбы в состав национальной команды России.
Фото: ФК "Акрон"
"Я бы по поводу приглашения Дзюбы в сборную разговаривал с РФС. Сборная — это лицо страны. У многих есть свои личные рекорды — и что, теперь всех в сборную приглашать? В национальной команде должны быть самые готовые, самые перспективные, самые лучшие. Не для рекордов она", - цитирует Булыкина "СЭ".

Ранее Артем Дзюба в интервью заявил, что хотел бы вернуться в сборную России, чтобы забить гол и стать рекордсменом национальной команды по этому показателю. На данный момент нападающий забил за Россию 30 мячей, столько же у Александра Кержакова, который уже завершил карьеру профессионального игрока.

В текущем сезоне Артем Дзюба провел за тольяттинский "Акрон" во всех турнирах 8 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 3 результативные передачи. Контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2025 года.

Сборная России
Артем Дзюба
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится