Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Уфа
2 - 0 2 0
СоколЗавершен
Алания
1 - 3 1 3
РоторЗавершен
Урал
4 - 3 4 3
ЕнисейЗавершен
КАМАЗ
0 - 1 0 1
БалтикаЗавершен
Нефтехимик
2 - 2 2 2
Арсенал Тула2 тайм

Лига Наций УЕФА

Новости
Азербайджан
0 - 0 0 0
ЭстонияЗавершен
Турция
20:00
УэльсНе начат
Черногория
20:00
ИсландияНе начат
Грузия
20:00
УкраинаНе начат
Андорра
20:00
МолдоваНе начат
Швеция
22:45
СловакияНе начат
Германия
22:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Нидерланды
22:45
ВенгрияНе начат
Албания
22:45
ЧехияНе начат

Полузащитник сборной России Кривцов: мы тяжело готовились к Брунею, нарабатывали схемы

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник сборной России Никита Кривцов рассказал о подготовке к матчу с Брунеем.
Фото: сборная России по футболу
"Матч для меня выдался прекрасным. Тяжело готовились. Что тяжелого? Нарабатывали схемы. Интенсивный график? Я думаю, мы привыкли", - цитирует Кривцова "РБ Спорт".

Вчера, 15-го ноября, сборная России одержала победу над Брунеем в товарищеском матче со счетом 11:0, встреча проходила в Краснодаре. Эта победа стала самой крупной в истории национальной команды России.

Во вторник, 19-го ноября, команда Валерия Карпина проведет товарищеский матч с национальной командой Сирии, встреча состоится в Волгограде.

Никита Кривцов
Сборная России
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится