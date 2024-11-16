"Матч для меня выдался прекрасным. Тяжело готовились. Что тяжелого? Нарабатывали схемы. Интенсивный график? Я думаю, мы привыкли", - цитирует Кривцова "РБ Спорт".
Вчера, 15-го ноября, сборная России одержала победу над Брунеем в товарищеском матче со счетом 11:0, встреча проходила в Краснодаре. Эта победа стала самой крупной в истории национальной команды России.
Во вторник, 19-го ноября, команда Валерия Карпина проведет товарищеский матч с национальной командой Сирии, встреча состоится в Волгограде.
Полузащитник сборной России Кривцов: мы тяжело готовились к Брунею, нарабатывали схемы
Полузащитник сборной России Никита Кривцов рассказал о подготовке к матчу с Брунеем.
Фото: сборная России по футболу