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"Были разговоры". Каннаваро рассказал, что мог стать тренером в российском клубе

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Фабио Каннаваро признался, что мог работать тренером в чемпионате России.
Фото: Getty Images
"Мог ли я перейти с Роберто Карлосом в "Анжи"? Нет, такого не было. Контакты с российскими клубами были, но по поводу работы тренером. Это уже было после Китая. Были разговоры", - цитирует Каннаваро "Советский спорт".

Последним местом работы в тренерской карьере Фабио Каннаваро был "Удинезе", который он покинул в июне 2024 года. Ранее 51?летний итальянский специалист возглавлял дубайский "Аль?Ахли", китайский клуб "Гуанчжоу Эвергранд", садовский "Аль?Наср", и "Беневенто". Также в 2019 году экс-футболист "Ювентуса" и "Реала" работал главным тренером сборной Китая.

Анжи
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