"Пример Мостового перед глазами. Может, Дзюба поймёт, что не надо на каждом углу рассказывать, какой он был игрок. Надо закончить курсы, получить категорию. Хотя они все считают, что это ерунда. Разговаривает Дзюба хорошо, неплохой мотиватор, люди его слушают. Дальше будет зависеть от него" — приводит слова Созина Legalbet.
Ранее 36-летний нападающий тольяттинского "Акрона" Артём Дзюба в интервью заявил о желании поработать в качестве тренера футбольной команды. Также представитель футболиста заявил, что если бы форвард до закрытия летнего трансферного окна не нашёл бы себе команду, то он поступил бы на тренерские курсы Российского футбольного союза.
Александр Мостовой закончил карьеру профессионального футболиста в 2005 году. Однако на курсы Российского футбольного союза для обучения и получения тренерской лицензии поступил в 2023 году. Его обучение ещё не окончено.
Созин: может, Дзюба, глядя на Мостового, поймёт, что не надо рассказывать, какой он был игрок
Бывший член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал желание нападающего тольяттинского "Акрона" Артёма Дзюбы стать тренером.
Фото: ФК "Акрон"