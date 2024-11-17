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Экс-полузащитник сборной России Денис Глушаков мог перейти в римский "Лацио"

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Полузащитник "Химок" Денис Глушаков рассказал о своем несостоявшемся переходе в чемпионат Италии.
Фото: Getty Images
"Когда играл в "Локомотиве", были какие-то разговоры и предложения от "Лацио". Это случилось в момент, когда мы находились на сборах в Италии. Где-то в 2010 или 2011 году это происходило. Не знаю, почему в итоге не сложилось", - цитируют Глушакова "Известия".

Денис Глушаков выступал за "Локомотив" с 2008-го по 2013-й год. В июле 2013-го московский "Спартак" приобрел полузащитника "железнодорожников" за 8 миллионов евро. Всего Глушаков провел 161 матч за "Локомотив" во всех турнирах и оформил 23+14 по системе гол+пас.

Спортивным директором "Лацио" в 2010-м и 2011-м годах был албанский специалист Игли Таре. Сейчас СМИ называют его одним из претендентов на должность в московском "Спартаке", после того, как клуб покинул португальский спортивный директор Томаш Амарал.

Химки
Лацио
Денис Глушаков
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