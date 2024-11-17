"Знаете, что мне еще не понравилось во встрече с Брунеем? Ну забивают наши гол… Так чего же вы радуетесь? Ребята, чего вы прыгаете, целуетесь… Снисходительнее надо быть! Ну кто перед вами? Показуха какая-та! Батюшки, кому забили? Да во дворе пацаны лучше играют!", - заявил Пономарев.
Сборная России принимала на своем поле в Краснодаре сборную Брунея. Игра завершилась крупнейшей победой подопечных Валерия Карпина в истории - 11:0. К перерыву сборная России вела в счете с преимуществом в 4 мяча. Всего забитыми мячами отметились 9 футболистов, полузащитник Иван Обляков оформил дубль и еще 1 гол игроки Брунея забили себе сами.
19-го ноября сборная России проведет второй товарищеский матч сбора. В Волгограде россияне встретятся со сборной Сирии.
Источник: "Евро-футбол"
Пономарев - о разгроме Брунея: ну забили наши гол, чему вы радуетесь? Кто перед вами? Во дворе пацаны лучше играют
Экс-защитник сборной СССР Владимир Пономарев раскритиковал футболистов сборной России после разгромной победы над сборной Брунея (11:0) в товарищеском матче.
Фото: официальный сайт РФС