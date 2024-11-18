"Валерий Георгиевич - яркий человек, большой профессионал. У нас не так много звезд, как бы ни обижались другие тренеры. Если он уйдет из РПЛ, для нас это будет потеря. Надеюсь, что он останется", - цитирует Алаева "Матч ТВ".
Валерий Карпин был назначен главным тренером "Ростова" в марте 2022 года. Также он руководил желто-синими с декабря 2017 по август 2021-го. Ранее специалист заявил, что думает об уходе из клуба, однако подчеркивал, что это не связано с результатами команды.
После 15 туров текущего сезона ростовчане набрали 17 очков и находятся в середине турнирной таблицы РПЛ, занимая восьмую строчку.
Глава РПЛ Алаев: если Карпин уйдет из лиги, для нас это будет потеря
Президент РПЛ Александр Алаев выразил надежду, что главный тренер "Ростова" Валерия Карпина не уйдет со своего поста.
Фото: ФК "Ростов"