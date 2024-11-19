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Представитель Батракова: Лёша заиграл бы у Гвардиолы в "Манчестер Сити"

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Представитель футболиста "Локомотива" Алексея Батракова Владимир Кузьмичёв рассказал, в каком клубе видит 19-летнего полузащитника.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Вижу его в "Манчестер Сити". И не потому, что это "Сити", а потому что это Гвардиола. Пеп точно заинтересовался бы Батраковым, и у него он 100% заиграл бы хорошо, - цитирует Кузьмичёва "РИА Новости Спорт".

Батраков является воспитанником академии "Локомотива". В текущем сезоне футболист лидирует в списке лучших бомбардиров РПЛ, забив в 14 матчах 10 голов. Также Батраков сделал шесть результативных передач на партнеров.

Контракт Батракова с "железнодорожниками" действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в пять миллионов евро.

"Локомотив" Батракова в 16-м туре РПЛ сыграет против "Спартака", матч пройдет на арене красно-белых 23 ноября, старт игры - в 18:00 по столичному времени.

Алексей Батраков
Локомотив
Манчестер Сити
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