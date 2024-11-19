"Все привыкли, что в МЛС едут играть уже после 30, под закат карьеры. Я бы посоветовал, если футболист молодой и планирует выступать вне России, попробовать себя сначала в Европе. Там и футбол другой, и конкуренция выше. И только потом ехать в МЛС. Скоро в США пройдет Чемпионат Мира. Лига развивается, и с каждым годом будет все интереснее", - заявил Миранчук.
Воспитанник "Локомотива" Алексей Миранчук перебрался в американскую "Атланту Юнайтед" из итальянской "Аталанты" в летнее трансферное окно. В минувшем сезоне 29-летний полузащитник стал с "бергамасками" обладателем Лиги Европы. В составе нового клуба Алексей Миранчук провел 13 матчей, в которых оформил 3+4 по системе гол+пас.
Антон Миранчук, брат Алексея Миранчука, в летнее трансферное окно перебрался из России в Европу. Полузащитник покинул московский "Локомотив" в статусе свободного агента и подписал контракт со швейцарским "Сьоном".
Источник: Sport24
Алексей Миранчук посоветовал российским футболистам уезжать в Европу, а не в США
Полузащитник "Атланты" Алексей Миранчук высказался о лучшем варианте продолжения карьеры для российских футболистов.
Фото: официальный сайт "Атланты"