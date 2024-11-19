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Товарищеские матчи. Сборные

Россия
1 - 0 1 0
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В РФС опровергли договоренность о товарищеских матчах с Нигерией, Венесуэлой, Эквадором и Боливией

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Генсек РФС Максим Митрофанов высказался о поисках соперников для товарищеских матчей сборной России в 2025-м году.
Фото: официальный сайт РФС
"Я бы хотел опровергнуть данную информацию. Радостно, что часть журналистов наконец-то поняла, по каким принципам выбираются соперники. Теперь они знают, что есть официальные матчи и турниры, во время которых команды-участницы не могут играть в товарищеских встречах. Переговоры идут, комментировать мы их не будем", - цитирует Митрофанова "Матч ТВ".

Ранее в СМИ появилась информация, что в Российском Футбольном Союзе договорились о проведении товарищеских игр со сборными Нигерии, Венесуэлы, Боливии и Эквадора в 2025-м году. По данным СМИ, Федерации футбола перечисленных стран уже дали свое согласие на проведение игр с Россией.

Напомним, соперниками сборной России во время ноябрьского тренировочного сбора стали сборные Брунея и Сирии. В октябрьскую паузу на матчи национальных команд сборная России не провела ни одного матча в виду отсутствия соперников.

Сборная России
Сборная Эквадора
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