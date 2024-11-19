"Я сейчас в отпуске и не владею полной информацией. Могу точно сказать, что никакой серьезной травмы в игре с Швейцарией он не получил. С ним все хорошо", - цитирует агента "Евро-Футбол.Ру".
Напомним, ранее сообщалось, что центральный защитник московского "Спартака" Срджан Бабич получил в составе сборной Сербии.
Столичное дерби в рамках 16-го тура российской Премьер-лиги между "Спартаком" и "Локомотивом" состоится в эту субботу, 23 ноября. Матч пройдет на домашнем стадионе красно-белых "Лукойл Арене" и начнется в 18:00 по местному времени.
Агент Бабича: могу точно сказать, что никакой серьезной травмы в сборной он не получил
Агент защитника "Спартака" Срджана Бабич Мануэль Стоянович рассказал, сможет ли серб принять участие в московском дерби против "Локомотива".
Фото: ФК "Спартак"