"Стоит ли Тюкавину оставаться в "Динамо" в долгосрочной перспективе? А у него есть предложения? Если есть предложения, он должен взвесить. Но я думаю, что ещё нужно заматереть. Время позволяет здесь окрепнуть и поехать уже в статусе полноценного игрока европейского клуба. Не сидеть на лавке, а именно играть", — приводит слова Семшова Metaratings.
Константин Тюкавин является воспитанником московского "Динамо". В текущем сезоне нападающий в общей сложности принял участие в 17 официальных матчах, в которых забил соперникам 5 голов и отдал партнерам 2 голевые передачи.
Действующее соглашение между 22-летним футболистом и московским клубом рассчитано на срок до конца сезона-2027/28. Согласно данным, которые опубликованы на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость Тюкавина составляет 16 млн евро.
Семшов: думаю, Тюкавину перед переходом в европейский клуб ещё нужно заматереть
Бывший игрок сборной России Игорь Семшов поделился своим мнением о карьерных перспективах нападающего московского "Динамо" Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо" Москва