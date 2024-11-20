"Я смотрел игру с Брунеем. При всем уважении, даже эти игры в зачет ФИФА, но с такими командами, на мой взгляд, играть нельзя. Ну, это позорище. Это удар по национальной сборной, понимаете. Мне настолько было противно смотреть, потому что это издевательство над нашей сборной. Такие команды, я считаю, нельзя приглашать и играть. Даже я бы оформил покер в матче с Брунеем", - заявил Павлюченко.
Сборная России провела два товарищеских матча в ноябрьскую паузу на игры национальных команд. Соперниками россиян стали сборные Брунея и Сирии. В первом матче подопечные Валерия Карпина отправили в ворота соперника 11 безответных мячей, одержав крупнейшую победу в истории российской сборной.
Игра с Сирией завершилась разгромной победой (4:0). Матчи проходили в Краснодаре и в Волгограде. Напомним, в октябре сборная не проводила товарищеских матчей из-за отсутствия соперников.
Источник: "РБ Спорт"
Павлюченко: противно было смотреть матч с Брунеем, это позорище, такие команды нельзя приглашать
Экс-форвард "Тоттенхэма" Роман Павлюченко высказался о победе сборной России над сборной Брунея (11:0) в товарищеском матче.
Фото: официальный сайт "Спартака"