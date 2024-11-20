"Батраков показывает взрослый футбол, но не забывайте, что он очень молод. Его есть за что хвалить, но нужно делать это с умом. "Локомотиву" повезло, что в их рядах есть такой футболист. Но как бы он не стал вторым Захаряном, нужно постараться не сделать этого. Поэтому давайте посмотрим, как он проведет весь сезон", - заявил Силкин.
Московский "Локомотив" занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России с 34-мя очками в 15-ти матчах. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 3 очка. Лучшим бомбардиром РПЛ по итогам первого круга с 10-ю мячами является 19-летний полузащитник "железнодорожников" Алексей Батраков.
Всего на счету Батракова 11 голов и 8 голевых передач в 19-ти матчах за "Локомотив" в РПЛ и Кубке России. В ноябре 19-летний хавбек впервые получил вызов в сборную России. В первом товарищеском матче с Брунеем (11:0) Батраков дебютировал за национальную команду и забил первый гол. Во втором матче с Сирией (4:0) он впервые появился в стартовом составе сборной России.
Воспитанник "Динамо" Арсен Захарян перебрался в испанский "Реал Сосьедад" перед стартом прошлого сезона. В первый год в Испании полузащитник принял участие в 40-ка матчах во всех турнирах и оформил 1+2 по системе гол+пас. Сейчас Захарян продолжает восстанавливаться после травмы. В сезоне 2024/25 он на поле не выходил.
Источник: "РБ Спорт"
Силкин: "Локомотиву" повезло с Батраковым, но он должен не стать вторым Захаряном
Экс-наставник "Динамо" Сергей Силкин высказался о прогрессе полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова.
Фото: официальный сайт "Локомотива"