- "Динамо" при Личке не перестало прогрессировать в этом сезоне. На мой взгляд, команда играет хорошо. В обороне только есть определённые проблемы. Но думаю, что главный тренер эти моменты наладит, и всё будет круто, - цитирует Сапету Legalbet.
Чешский специалист Марцел Личка тренирует московскую команду с лета 2023 года. В его первом сезоне "Динамо" финишировало на третьем месте в таблице. В текущем сезоне бело-голубые в 15-ти матчах набрали 30 баллов и располагаются на четвертой строчке.
Следующим соперником "Динамо" станет "Факел", встреча 16-го тура российского чемпионата пройдет в Воронеже 24 ноября.
Бывший футболист "Динамо" Сапета: при Личке команда не перестала прогрессировать
Экс-игрок столичного "Динамо" Александр Сапета высказался о выступлении бело-голубых в этом сезоне.
Фото: Официальный сайт РПЛ