Ранее генсек РФС Максим Митрофанов рассказал, что футболисты сборной получают символические суммы за вызов в команду. Позже появилась информация, что игроки получают по 220 тысяч рублей за участие в тренировочном сборе.
- Митрофанов прокомментировал эту тему. Это командировочные деньги. Вы же ездите в командировки?
– 700 рублей по России?
– Это символические для футболистов суммы, - заявил Дюков, слова которого передает "Матч ТВ".
Напомним, на ноябрьском сборе национальная команда провела два товарищеских поединка - сначала коллектив Валерия Карпина с крупным счетом обыграл сборную Брунея (11:0), после чего одержал победу над национальной командой Сирии (4:0).
Президент РФС - о выплатах игрокам сборной России: командировочные деньги, символические для футболистов суммы
Президент РФС Александр Дюков рассказал о выплатах игрокам национальной команды за участие в тренировочных сборах и товарищеских матчах.
Фото: официальный сайт РФС