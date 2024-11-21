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Президент РФС - о выплатах игрокам сборной России: командировочные деньги, символические для футболистов суммы

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Президент РФС Александр Дюков рассказал о выплатах игрокам национальной команды за участие в тренировочных сборах и товарищеских матчах.
Фото: официальный сайт РФС
Ранее генсек РФС Максим Митрофанов рассказал, что футболисты сборной получают символические суммы за вызов в команду. Позже появилась информация, что игроки получают по 220 тысяч рублей за участие в тренировочном сборе.

- Митрофанов прокомментировал эту тему. Это командировочные деньги. Вы же ездите в командировки?

– 700 рублей по России?

– Это символические для футболистов суммы, - заявил Дюков, слова которого передает "Матч ТВ".

Напомним, на ноябрьском сборе национальная команда провела два товарищеских поединка - сначала коллектив Валерия Карпина с крупным счетом обыграл сборную Брунея (11:0), после чего одержал победу над национальной командой Сирии (4:0).

Сборная России
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