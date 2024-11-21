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Кузнецов: обычный рядовой матч для ЦСКА. Ожидаю ли я легкой победы над "Ростовом"? Конечно, нет

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Экс-футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался в преддверии матча "армейцев" с "Ростовом" в 16-м туре РПЛ.
Фото: официальный сайт "Ростова"
"Обычный рядовой матч. Ожидаю ли я легкой победы ЦСКА? Конечно, нет. Хотя "Ростов" не очень выглядит, неуверенно, но сейчас пауза, может быть, это пошло на пользу, поработали. Могут сюрприз преподнести - в нашем футболе всегда они случаются", - заявил Кузнецов.

Московский ЦСКА примет на своем поле "Ростов" в первом матче после паузы на игры национальных сборных. Игра пройдет в субботу, 23-го ноября. По итогам первого круга ЦСКА занимает в турнирной таблице РПЛ 6-е место с 27-ю очками. "Ростов" набрал 17 очков в 15-ти матчах и располагается на 8-й строчке.

Источник: "РБ Спорт"

Даниил Кузнецов
Ростов
ЦСКА
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