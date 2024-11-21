Два вратаря санкт-петербургского "Зенита" Евгений Латышонок и Михаил Кержаков выбили из строя из-за травм. Однако, как сообщает Metaratings, в клубе не планируют искать им замену в период зимнего трансферного окна. Сообщается, что основным вратарем клуба в оставшихся матчах календарного года будет 26-летний Денис Адамов.
В "Зените" рассчитывают, что Евгений Латышонок и Михаил Кержаков успеют восстановиться после повреждений к началу зимнего тренировочного сбора. Евгений Латышонок принял участие в 15-ти матчах "Зенита" в текущем сезоне. Денис Адамов защищал ворота сине-бело-голубых в 9-ти матчах во всех турнирах. Михаил Кержаков в сезоне 2024/25 на поле не появлялся.
Из-за травм основных голкиперов к основной команде "Зенита" для заявки на матчи РПЛ привлекаются вратари "Зенита-2". 6 раз в заявку попадал 21-летний Давид Бязров, 3 раза в состав включали 22-летнего Максима Тимофеева, 2 матча на лавке "Зенита" провел 21-летний Владимир Павлов.
Metaratings: "Зенит" не будет покупать нового вратаря зимой из-за травм Латышонка и Кержакова
Руководство "Зенита" не планирует подписывать новых игроков на вратарскую позицию.
Фото: официальный сайт "Зенита"