"Не сказал бы, что какая-то линия в "Спартаке" была слабой. Все линии ровные. Конечно, сильный игрок никогда не помешает, но нет смысла покупать тех, кто не сильнее нынешних футболистов. Сейчас команда полностью укомплектована. Слабых позиций в "Спартаке" нет", - заявил Гладилин.
В летнее трансферное окно состав "Спартака" пополнили 7 футболистов. Приобретенный у "Урала" форвард Игорь Дмитриев сразу же был отправлен в аренду в "Крылья Советов". В атаку были подписаны Эсекьель Барко из "Ривер Плейта", Виллиан Жозе из "Бетиса" и Маркиньос из "Ференцвароша".
Оборона была доукомплектована латералем "Витории Гимараэш" Рикардо Мангашем и центральным защитником "Ференцвароша" Миенти Абеной. На роль 3-го вратаря был приглашен 37-летний Александр Довбня.
Источник: Legalbet
Гладилин: слабых позиций в "Спартаке" нет, команда укомплектована
Экс-тренер "Спартака" Валерий Гладилин оценил комплектацию состава красно-белых.
Фото: официальный сайт "Спартака"