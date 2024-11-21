"Талантливый парень, но еще надо много-много работать. Всем говорю, что никаких официальных документов клуб не получал. И устных запросов тоже пока нет. Что тут говорить в сослагательном наклонении? Мы не очень горим желанием с ним расставаться. Но если будут интересные предложения, конечно, изучим", - заявил Газизов.
Махачкалинское "Динамо" подписало защитника Валентина Пальцева из КАМАЗа за 280 тысяч евро в летнее трансферное окно. В текущем сезоне на счету 23-летнего защитника 17 матчей и 1 голевая передача в РПЛ и Кубке России за "Динамо" Махачкала.
В сентябре текущего года Валентин Пальцев дебютировал в составе национальной сборной России. Тренерский штаб национальной команды во главе с Валерием Карпиным вызвал Пальцева на матч со сборной Вьетнама (3:0), где защитник провел на поле 56 минут. Ранее сообщалось, что в трансфере Пальцева заинтересован "Краснодар".
Источник: "РБ Спорт"
Газизов: если "Динамо" Махачкала получит интересные предложения по Пальцеву, мы их изучим
Гендиректор махачкалинского "Динамо" Швмиль Газизов не исключил вероятности ухода из клуба защитника сборной России Валентина Пальцева.
Фото: Telegram-канал "Динамо" Махачкала