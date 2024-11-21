"Мы с вами для чего существуем? Для семьи, да? Вот и сборная — тоже семья. Болельщики — ее часть. Предлагаете взять и вычеркнуть семью, пусть и на пару лет? Любой организм не может жить в бездействии. Каким бы ни был состав, соперник — выходишь и играешь. Отстаиваешь честь страны. Не нравится — никто не заставляет, не приезжай. Или выходи на пенсию", — приводит слова Акинфеева Sport24.
Сборная России по футболу с февраля 2022 года проводит исключительно товарищеские матчи, так как ФИФА и УЕФА на фоне проведения Вооружёнными силами РФ на территории Украины специальной военной операции отстранили российские футбольные сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. Ранее стало известно, что сборная России не примет участия в жеребьёвке европейского отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.
В ноябре 2024 года россияне провели два товарищеских матча, в которых обыграли сборную Брунея со счётом 11:0 и сборную Сирии со счётом 4:0.
Акинфеев: сборная России - это семья, а болельщики - ее часть
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос, для чего сейчас существует сборная России по футболу.
Фото: телеграм-канал сборной России по футболу