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Наставник "Рубина" Рахимов рассказал, как Даку переживал незабитые пенальти

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Наставник "Рубина" Рашид Рахимов рассказал, как форвард команды Мирлинд Даку переживал незабитые пенальти в прошлых матчах.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Точно не плакал, когда со мной разговаривал. Ты должен думать, что твои голы впереди, и реабилитироваться ты можешь в каждом следующем матче. Если зациклишься на этом, выйти из этого будет тяжело. Нужно проявить характер и забыть об этом, - сказал Рахимов, слова которого приводятся на официальном сайте "Рубина".

Даку не смог реализовать пенальти в матче Кубка России с ЦСКА и в игре 15-го тура РПЛ с "Краснодаром".

Напомним, в пятницу, 22 ноября, казанская команда при своих болельщиках обыграла "Акрон" (3:0) в матче 16-го тура РПЛ. Даку начал встречу с первых минут и записал на свой счет два забитых мяча.

В этом сезоне 26-летний албанский форвард принял участие в 15-ти матчах "Рубина", записал в свой актив восемь голов и четыре результативные передачи. Трудовой договор Даку с "Рубином" рассчитан до 2026 года.

Мирлинд Даку
Рубин
Акрон
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