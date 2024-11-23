Балахнин: будем объективны, "Зенит" сейчас неубедителен

"Будем объективны, "Зенит" сейчас тоже неубедителен. Они сейчас выиграли у "Оренбурга" тоже тяжело и натужно, практически на флажке. Им хватает все-таки опыта в борьбе за лидерство, выдерживают психологически и дожимают команды, чего не скажешь о "Краснодаре", - приводит слова Балахнина "Спорт День за Днем".
Петербургский "Зенит" 23 ноября в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 обыграл футбольный клуб "Оренбург" со счётом 1:0. Благодаря этому результату команда Сергея Семака набрала 39 очков и вышла на первое место в турнирной таблице чемпионата России, обойдя "Краснодар".
В следующем туре сине-бело-голубые 1 декабря на своём поле примут самарские "Крылья Советов". Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.