"Нет ощущения, что в игре "Зенита" есть легкость. Команда отрезками играет очень натужно, но набирает очки. Надеюсь, что ощущение от игры изменится, а если изменится, то в лучшую сторону. Именно поэтому "Зенит" наберет как минимум столько же очков, что позволит занять первое место по итогам сезона", – приводит слова Аршавина Metaratings.
23 ноября в выездном матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 петербургский "Зенит" одержал победу над футбольным клубом "Оренбург" со счётом 1:0. Единственный гол сине-бело-голубых на шестой компенсированной ко времени второго тайма минуте забил полузащитник Александр Ерохин.
Благодаря этой победе "Зенит" набрал 39 очков, обошёл в турнирной таблице чемпионата России футбольный клуб "Краснодар" и занял промежуточное первое место. Отрыв от "быков" после 16-ти туров составляет одно очко. В следующем туре петербуржцы 1 декабря на своем поле встретятся с самарскими "Крыльями Советов".
Аршавин: отрезками "Зенит" играет очень натужно, но очки набирает
Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин высказался о выступлении петербургского "Зенита" в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"