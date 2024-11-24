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Канчельскис: нашим игроком надо брать пример с Сафонова, который не побоялся и уехал в "ПСЖ"

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Бывший футболист национальной сборной России Андрей Канчельскис, в свое время выступавший за "Манчестер Юнайтед", предложил российским игрокам брать пример с Матвея Сафонова.
Фото: ФК "ПСЖ"
- Нашим игрокам надо брать пример с Сафонова - не побоялся, уехал и регулярно играет в европейском топ-клубе. У Матвея есть все шансы стать первым номером "ПСЖ", - передает слова Канчельскиса "РБ Спорт".

Напомним, 25-летний вратарь пополнил состав "ПСЖ" в летнее межсезонье, перейдя из "Краснодара" за 20 миллионов евро. Контракт воспитанника "быков" с французским грандом подписан до 2029 года.

Сафонов провел за "ПСЖ" пять матчей во всех турнирах, в которых пропустил два гола. В трех встречах Сафонов смог сохранить свои ворота "сухими".

"ПСЖ" Сафонова в следующем матче сыграет против "Баварии" на выезде, встреча Лиги чемпионов пройдет 26 ноября.

Матвей Сафонов
ПСЖ
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