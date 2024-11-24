"Хочется ли спросить Карпина о сборной? После одного матча — нет, не хочется. А вот если поддерживать такой уровень, — то да. Я буду стараться делать, что от меня зависит, на тренировках и в играх, чтобы заслужить вызов", - цитирует Голенкова "РБ Спорт".
Вчера, 23-го ноября, "Ростов" на выезде одержал победу над московским ЦСКА в 16-м туре Российской Премьер-Лиги со счетом 2:1, Егор Голенков отметился дублем, а забитый мяч в составе "армейцев" на свое счет записал Келлвен.
В текущем сезоне Егор Голенков провел за ростовчан во всех турнирах 17 матчей и записал на свой счет 7 забитых мячей и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 2,5 миллионов евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до конца 2026 года.
Голенков: после одного матча не хочу спрашивать Карпина о сборной России
Нападающий "Ростова" Егор Голенков высказался о возможном вызове в сборную России.
Фото: ФК "Ростов"