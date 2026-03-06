Кобелев ответил, есть ли у "Спартака" шансы в Кубке России

"Я бы не стал ориентироваться на дерби с "Динамо".
Да, крупно уступили, но даже если "Спартак" не отыграется, он продолжит борьбу в турнире, просто, в Пути регионов. Пока ничего не потеряно", — отметил Кобелев в беседе со "Спорт-Экспрессом".
Ответная игра полуфинала Пути РПЛ Кубка России между "Спартаком" и "Динамо" состоится на "Лукойл Арене" 18 марта. Напомним, что победитель двухматчевого противостояния выйдет в финал Пути РПЛ, проигравший опустится в нижнюю сетку, где сыграет во втором этапе 1/2 финала Пути регионов.